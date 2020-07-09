نادية مصطفي عن زيارتها لقصر البارون: مُبهر وتحفه فنية رائعة

نشرت المطربة نادية مصطفى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور لها أثناء زيارتها لقصر البارون بعد تجديده مع اتخاذها للإجراءات الاحترازية.

وعلقت المطربة على الصور: "مع الإجراءات الوقائية رحت امبارح قصر البارون مع أصدقائي وحبايبي اللي مشفتهمش من 3 أشهر أو أكثر، والحمد لله كان يوم جميل ووجودي بينهم فرحني بجد".

وأضافت: "يا رب دايما نتجمع على خير وفى ظروف طبيعية بدون خوف وطبعا القصر حقيقي مُبهر وتحفه فنية رائعة بس بصراحة كنت أتمنى يفضل على لونه الطبيعي أو يدهن بلون البيچ الغامق المترب (dusty) أو الرمادي الفاتح بغض النظر عن اللون الصيني ده".