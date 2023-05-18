مصرع 3 أشقاء إثر انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بمركز طوخ

لقي 3 أشقاء مصرعهم داخل منزل بالطوب اللبن بقرية قرقشندة مركز طوخ في محافظة القليوبية، إثر انهيار حفرة للتنقيب عن الآثار داخل المنزل حيث جرى انتشال الجثث الـ3، ونقلها لمشرحة مستشفى قها المركزي وتحرير محضر بالواقعة.

تولت الجهات المعنية التحقيق بمحافظة القليوبية، وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنة لفحص المنزل والحفرة الخاصة بالتنقيب عن الآثار والتصريح بدفن الجثث عقب مناظرة الطب الشرعي والتحفظ على المنزل محل الواقعة.

مصرع 3 أشقاء في حفرة للتنقيب عن الآثار

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بحدوث انهيار داخل احد المنازل بالطوب اللبن بقرية قرقشندة مركز طوخ بمحافظة القليوبية ومصرع 3 أشخاص بداخله، وانتقلت أجهزة الحماية المدنية والإنقاذ والبحث الجنائي وجرى انتشال الجثث ونقلها لمشرحة مستشفي قها المركزي، حيث تبين مصرع 3 أشخاص انهارات عليهم حفرة داخل منزل بالطوب اللبن أثناء التنقيب عن الآثار.

تحريات مباحث القليوبية في الواقعة

ودلت تحريات البحث الجنائي أن المنزل يقع في قرية قرقشندة طريق شبرا هارس عند البنزينة وان المتوفيين 3 أشقاء كانوا ينقبون عن الآثار وهم «محمود ع م» 40 سنة و«حسين ع م» 38 سنة و«عبدالرحمن ع م» 28 سنة.

جري نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي قها المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ندب الطب الشرعي لمناظرة الجثث وبيان سبب الوفاة والتحفظ علي المنزل وتكليف أجهزة الأمن بالتحريات اللازمة