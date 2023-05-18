محافظ بورسعيد يسلم الأسر الأولى بالرعاية إيصالات سداد اشتراكات التأمين الصحي

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأسر الأولي بالرعاية الذين تم بحثهم من قبل اللجنة المشكلة بشأن بحث الحالات المستحقة لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل، وسداد متأخرات إيجارات المساكن الحكومية في أحياء الزهور والضواحي للأسر الأكثر احتياجا، وذلك لتسليم إيصالات اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات إيجارات المساكن الحكومية لهم.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بديوان عام المحافظة بحضور دكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، ودكتورة نسرين حسن مدير عام فرع بورسعيد للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محمد قوطة مدير إدارة مركز المعلومات وخدمة المواطنين بالتأمينات الاجتماعية، وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي، و فوزي الوالي رئيس حي الزهور.

هدية الرئيس

وخلال اللقاء، قال محافظ بورسعيد إن قرار سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات إيجارات المساكن الحكومية للأسر الأولي بالرعاية يأتي هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا أنه السيد الرئيس يوجه دائما باستمرار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، للتخفيف عن كاهلهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

لقاءات للفئات الأولى بالرعاية

وأشار محافظ بورسعيد، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من اللقاءات مع الفئات الأولي بالرعاية بالمحافظة، للاستماع لمشكلاتهم و طلباتهم، وتقديم الدعم المستمر لتخفيف أعباء للمعيشة عن كاهلهم، مشيرا أننا نعمل جميعا في المقام الأول لصالح المواطن، قائلا: «الرئيس دائما يهتم بكم و يشدد على التنفيذيين فعل ما بوسعهم لخدمة المواطن»، مشيرا أننا نجتهد لكي نفعل لأبناءنا كل شىء جيد، من تطوير وتنمية في كل الاتجاهات، منوها أنه يشعر بسعادة كبيرة عن رؤية أهالي المحافظة يتنزهون في الحدائق التي تم تطويرها، و يشعرون بالبهجة و الاستمتاع بمقومات المدينة الباسلة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أهمية وعي الأسر بمتطلبات المرحلة الراهنة وعدم الانسياق وراء شائعات البعض، كما أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال كلمته، بمنظومة التأمين الصحي الشامل، قائلا إن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد أعظم مشروع شهدته محافظة بورسعيد، باعتباره يمس كل مواطن في محافظة بورسعيد بلا استثناء خاصة محدودي الدخل.