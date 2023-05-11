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السيسي يوجّه بالاستمرار في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

كتب:

محمد أبو عمرة
02:36 م | الخميس 11 مايو 2023
الرئيس السيسي خلال الاجتماع

الرئيس السيسي خلال الاجتماع

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.

وصرح المتحدث الرسمي، بأنّ الرئيس اطلّع على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، موجّها في هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى مؤسسات المنظومة الطبية كافة، سواء التابعة لوزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توضيح الخطوات القادمة والخطة الزمنية في هذا الشأن، حيث وجّه الرئيس بالاستمرار في مراحل تطبيق المنظومة، وصولا للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية، وبحيث يتم توفير التغطية الصحية لكل المصريين، بأعلى درجات الكفاءة والجودة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.