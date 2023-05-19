متحدث الرئاسة: تصفير المشاكل هو الهدف النهائي والأسمى للرئيس السيسي

أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن تصفير المشاكل هو الهدف النهائي والأمل الأعلى والأسمى الذي يسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ومصر والدول العربية جميعًا.

نهدف لحلم تصفير الأزمات والمشاكل

وأوضح خلال لقاء خاص من جدة مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن الجميع يتمنى تصفير المشاكل بواقعية مشيرًا أن المشاكل والأزمات التي تراكمت على مدار عقود واجيال كاملة مؤكدًا أن الهدف هو الدفع القوي والتقدم خطوات سريعة ومحددة وعملية في طريق تسوية هذه الأزمات وحلتها وتحقيق تقدم بها وصولًا لهدف وحلم تصفير الأزمات والمشاكل.

وأكد أن مصر لديها جدول يتضمن دفع عدد من الأفكار والمحاور والقضايا المهمة جدًا وأن ذلك سيتم من خلال كلمة الرئيس والمداولات والمشاورات والنقاشات التي ستتم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء الدول والحكومات العربية والملوك والأمراء.

تكثيف الجهد العربي

ولفت إلى أن أهم هذه المحاور هي ضرورة تكثيف الجهد العربي نحو تحقيق وحدة صف حقيقية والتي لا تعني التطابق في كل شيء ولكن تسمح بوجود اختلافات في الرؤى ووجود زوايا متعددة ومختلفة للتعامل مع كل شيء وأنها تعني أن لدينا نفس الهدف ونفس الإخلاص وأننا نستطيع أن نكمل بعضنا البعض لتحقيق أهداف مشتركة واضحة وحقيقية.