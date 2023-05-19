البحث عن متهم استولى على 13 مليون جنيه وهرب بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط مستريح جديد أوهم المواطنين ببلدة ميت العطار بدائرة مركز شرطة بنها بالتجارة بمعامل البيض والدواجن والبط، وتحقيق أرباح عالية، وحرر عددًا من المواطنين محاضر ضده وجار ضبطه حيث كلفت أجهزة جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهم وإعداد الأكمنة اللازمة لذلك.

بلاغات تتهم شخص بالنصب

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطار عدد من المواطنين بقرية ميت العطار بمحافظة القليوبية باستيلاء شخص يدعى ر ش مقيم بمحافظة الشرقية، على أموالهم وتقدر بـ13 مليون جنيه نظير تجارتهم معه في مجال معامل البيض والدواجن والبط.

المتهم ادعي العمل شركات كبري

وكشف الأهالي في شكواهم أن المتهم استأجر منزلًا بالقرية منذ فترة وأوهمهم أنه يتعامل مع إحدى الشركات الكبرى في معامل البيض والدواجن وأنها تحقق أرباحًا عالية وبالفعل ساهموا معه بأموالهم نظير عائد بالأسبوع والشهر يتم دفعه لهم ولكنهم فوجئوا بتأخره في الدفع وتركه للبلدة هو وأسرته.

وحرر محضرًا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق التي كلفت أجهزة الأمن بسرعة ضبط المتهم وإعداد التحريات حول الواقعة وسؤال المتضررين وملاحقة المتهم لضبطه