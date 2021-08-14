تأجيل محاكمة مستريح بنها: «نصب على قرايبه في 4 ملايين جنيه»

قررت محكمة جنح قسم ثان بنها، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة مستريح بنها المعروفة إعلاميا بـ«مستريح المياه المعدنية والعصائر»، إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل؛ لتعذر حضور المتهم.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، قادها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث المحكمة، بإشراف اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.

محامي ضحايا مستريح بنها: المتهم أغرى المجني عليهم بالاستثمار

من جانبه، قال محمد وجيه محامي ضحايا مستريح بنها، إن المتهم «نصب» على أقاربه ومعارفه في مبلغ 4 ملايين جنيه؛ بحجة توظيفها في تجارة المياه المعدنية والعصائر.

وأشار المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن بداية الواقعة كانت بإيهام الضحايا أنه قادر على توظيف أموالهم في التسويق العقاري بشقق في العاصمة الإدارية الجديدة، وبعد فترة اكتشفوا أنه ليس له أي نشاط عقاري، وطالبوه بأموالهم.

وأضاف «وجيه» أن المتهم أقنع ضحاه برة ثانية باستثمار الأموال في المياه المعدنية والعصائر، ورغبة منهم في الحصول على أموالهم وافقوا، ولكنه لم يعطهم أي أرباح ورفض رد الأموال، فقرروا الإبلاغ عنه.

وأكد أن الضحايا يريدون «تحويشة عمرهم» التي استولى عليها المتهم فقط، لافتًا إلى أن المتهم تعرف على ضحاياه خارج البلاد أثناء عملهم هناك، واتفقوا على الاستثمار، ولكنه استولى على الأموال ورفض ردها.

تحريات المباحث في واقعة مستريح بنها: أقاربه ضمن الضحايا

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغات من «أسماء ا» وسيدة أخرى، وعدد من أقاربه ومعارفه، بتضررهم من المتهم «أحمد ع»، «مستريح بنها»، بعد استيلائه على مبالغ مالية منهم قدرها 4 ملايين جنيه؛ بزعم توظيفها في تجارة المياه المعدنية والعصائر.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول الهرب، ولكن أجهزة الأمن نجحت في ضبطه، وأحيل لمحكمة الجنح، التي أجلت أولى الجلسات، التي كانت مقررة اليوم بسبب تعذر حضور المتهم.