وكيل «دفاع النواب»: رسائل الرئيس في قمة جدة روشتة إصلاحية لأزماتنا العربية

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الـ32 التي استضافتها المملكة العربية السعودية بجدة اليوم، مؤكدا أنها حملت رسائل وحلول استراتيجية، لما تعانيه الأمة العربية منذ عقود، وأن مصر ستظل قلب العروبة النابض لكل الشعوب.

كلمة الرئيس اليوم

أضاف وكيل «دفاع النواب» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي وضح في كلمته الأهمية الاستراتيجية للأمن للأمن القومي العربي، الذي اعتبره جزء لا يتجزأ لكل الشعوب، من خلال الخطوات المهمة، التى بادرت بها دولنا في الفترة الماضية، لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية، هو روشتة إصلاحية تعالج تراكمات وأمراض ضربت الجسد العربي، وآن الأوان للعلاج واستئصال ما أصاب وحدتنا العربية.

وتابع إبراهيم المصري، أن الرئيس حرص في كلمته، التأكيد لكل زعماء العرب، أهمية دعم المؤسسات الوطنية، وأن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضرورة حياة، لمستقبل الشعوب ومقدراتها فلا يستقيم أبداً، أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية.

وهذه الكلمات تأتي من خلال رصانة الموقف المصري وحكمته لما لمصر من مواقف تاريخية واستراتيجية ثابتة، تنبع من مواقف وطنية راسخة لأم الدنيا التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ.

الأزمة السودانية

ولفت إلى أن حديث الرئيس عن الأزمة السودانية والأوضاع في ليبيا واليمن، جرس إنذار ودق لناقوس الخطر، يحتم علينا القيام بموقف عربي موحد تجاه أزماتنا العربية وتأكيد سيادته، بأن هذه الصراعات، تفرض تفعيل التحرك العربي المشترك، لتسوية تلك القضايا، على نحو أكثر إلحاحا، دعوة للبدء الفوري في تحرك عربي موحد، لإيجاد حلول لهذه الأزمات.