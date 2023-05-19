أحمد الطاهري يُحلل تصريحات الرئيس السيسي في قمة جدة: كلمة الثوابت المصرية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة العربية التي انعقدت في جدة اليوم، كانت موجزة، ولكنه يعتبرها كلمة الثوابت المصرية والعربية، إذ أنها بدأت بنوع من المراجعة فيما يخص الدولة الوطنية والتي تعتبر من ثوابت السياسة الخارجية والإقليمية للقاهرة.

الطاهري: الرئيس السيسي أشار لنقطة بالغة الأهمية

وأضاف «الطاهري»، خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي أكد أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، وأشار لنقطة بالغة الأهمية وهي أنه لم يعد من المقبول أن تصبح الشعوب العربية رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية.

وأوضح الكاتب الصحفي والإعلامي، أن كلمة الرئيس اتسمت بنوع من الوضوح والمكاشفة فيما يخص العمل العربي المشترك، إذ أنه لم يعد مقبولا أن يكون قاصرا على تنسيق المواقف فيما بين الدول العربية، ولكن أيضًا يجب أن يكون هناك تنسيقا مشتركًا فيما يخص العلاقة مع المجتمع الدولي والعلاقة مع العالم الخارجي، خاصة مؤسسات التمويل والحكومة الاقتصادية العالمية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.