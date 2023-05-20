هاني العسال: كلمة الرئيس السيسي بقمة جدة عكست التفاعل مع التداعيات العالمية

قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقمة العربية الـ32 في جدة، جددت الدعوة لأهمية رفع قدراتنا الذاتية لحل القضايا العربية، والتنسيق المشترك للتعامل مع الأزمات الراهنة، إذ يكتسب هذا الاجتماع رمزية وأهمية خاصة لا سيما في هذا التوقيت الدقيق، الذي يشهد متغيرات دولية، وأزمات عالمية متعاقبة، تلقي بتحديات بالغة الخطورة على المنطقة.

كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية

وأضاف العسال، أن كلمة الرئيس عكست ضرورة الاستجابة السريعة والتجاوب مع تلك التداعيات والفعالة، والعمل في إطار التعاون «العربي – العربي»، لاستثمار الطاقات نحو مستقبل أفضل للمنطقة، فكانت مقاربة شاملة تتناول كافة الأوضاع الراهنة وما تستوجبه من خطى مشتركة لاتحاد العرب لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة بما يحفظ استقرارها وأمنها القومى، موضحا أنها عكست التأكيد على أن القضية الفلسطينية لا تغيب عن قلب وعقل الدولة المصرية العمل لإحياء مسار عملية السلام، وما تنشده دائما من إرساء السلام بالمنطقة وإنهاء النزاعات في السودان أو غيرها.

الأمن القومي بالمنطقة العربية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تحافظ دائما على علاقات سياسية واستراتيجية متوازنة مع الجميع إيمانا بأهمية الاستقرار والسلام بالمنطقة، والذي يمثل محورا رئيسيا يتم البناء علية لمستقبل أكثر إشراقا قائم على البناء والتنمية، ما يجعل من مصر لاعبا محوريا فى الحفاظ على الأمن القومى بالمنطقة، مشددا أن الكلمة ترجمت سياسة مصر الخارجية في السعي لتعميق التعاون العربي المشترك من أجل إعلاء مصالح الشعوب ودفع مسار الإعمار والتنمية المستدامة خاصة مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، التي تمهد لبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية.