اعرف أبرز أسعار السلع في مبادرة كلنا واحد.. كيلو الأرز بـ16 جنيها

تواصل وزارة الداخلية، تقديم السلع بأسعار مخفضة في مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن مبادرة كلنا واحد تستهدف عددًا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتي (الغربية – المنيا) لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم والتيسيرا على المواطنين.

أسعار السلع في منافذ كلنا واحد

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار السلع في منافذ كلنا واحد المنتشرة في مختلف المدن والمحافظات بأنحاء الجمهورية والتي تطلقها وزارة الداخلية.

سعر كيلو الأرز يصل إلى نحو 16 جنيهًا

سعر زجاجة الزيت بلغ نحو 40 جنيهًا

سعر كيس المكرونة يصل إلى نحو 8 جنيهات

سعر كيلو السكر بلغ نحو 16 جنيهًا

سعر كيلو لحوم طازجة يصل إلى نحو 165 جنيهًا

سعر كيلو لحوم ضاني يصل إلى نحو 190 جنيهًا

سعر كيلو كفتة بلغ نحو 130 جنيهًا

سعر كيلو سجق وصل إلى نحو 130 جنيهًا

سعر كيلو برجر وصل إلى نحو 130 جنيهًا.