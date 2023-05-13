«الأولى المصرية» تبرز أهم أحداث أمس.. أبرزها مد فترة مبادرة «كلنا واحد»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على قناة الأولى المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى، تقريرًا تلفزيونيا حول أهم وأبرز الأحداث التي حدثت بالأمس، وذلك تحت عنوان «حدث بالأمس».

الحصاد الأسبوعي للحكومة

وأفاد التقرير: «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقريرا شمل مجموعة من الانفوجرافات، التي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة 6 مايو حتى 12 مايو، وتضمنت هذه الانفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات واللقاءات والاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن الأنشطة التي قام بها».

مبادرة «كلنا واحد»

وأشار إلى أن وزارة الداخلية وزعت مساعدات عينية في المناطق الأكثر احتياجا وعلى المرأة المعيلة، وذلك ضمن مبادرة «كلنا واحد»، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلة على دعم الأسر المصرية، وأطلقت الوزارة المرحلة الثالثة من مبادرة «كلنا واحد معاك في كل مكان» بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

كما أوضح، أن وزارة الداخلية أعلنت على صفحتها بـ«فيس بوك»، مواصلة مد فعاليات المرحلة رقم 23 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة شهرين اعتبارا من نهاية شهر رمضان لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ.