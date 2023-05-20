«القومي للمرأة» يطلق تدريبات للرائدات الريفيات في الإسماعيلية (صور)

أطلق المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية فاعلية مكبرة لتدريب الرائدات الريفيات ضمن فعاليات حملة «رسائل بلدي أمانة»، فى كل محافظات مصر ضمن اهتمام القيادة السياسية بقضايا المرأة ودعمها لتبدأ الحملة الممتدة لطرق الأبواب في عدد من قري المحافظة التى تشملها مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية.

وقالت مايبل مكرم المقررة المناوبة لفرع الإسماعيلية إن المشروع يهدف إلى رفع وعي سيدات القرى بالتطورات التي حدثت لأساليب المعيشة والحياة.

وأضافت المقررة المناوبة لفرع الإسماعيلية، أن المجلس القومي للمرأة حرص على التواجد وسط الأسر لتقديم مجموعة من الرسائل المهمة للمرأة لتوعيتها بالحرب الدائرة ضد مصر وأنها ليست حرب بالسلاح ولكنها حرب الإشاعات.

مقررة القومي للمرأة: هدفنا نشر الوعي

وأشارت إلى أنه على المرأة ان تقوم بدورها نحو توعية الجيل الجديد حماية لأسرتها واستقرار مجتمعها ولازالت الحملة مستمرة فى نشر رسائل الأمن والطمأنينة وسط السيدات ونشر الوعي وبث روح الأمل فى المستقبل، ودامت مصر فى حفظ الله.

ويشارك في الحملة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والاقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة إلى جانب القيادات الدينية والإعلامية وأساتذة الجامعات في عدة ندوات ضمن الحملة.

فيلم تسجيلي للمباردة

واستعرض فيلم تسجيلي إنجازات مشروع حياة كريمة والتي تهتم بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والحياة المعيشية بصفة عامة والمستهدف من توعية السيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة ومجتمع مدني.

وحضر الفاعلية أسماء حسن ممثل عن أمانة المجلس القومي للمرأة بالقاهرة وتامر شمس الدين رئيس الادارة المركزية لأعلام القناة وسيناء والشيخ أشرف السعيد مدير عام الوعظ بمنطقة الاسماعيلية والدكتورة فاطمة أبو الوفا مسئول حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية.