«حياة كريمة» في أسوان.. تنفيذ 59 مشروعا لخدمة 46 ألف نسمة

تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على دعم وتطوير الريف المصري من خلال عملها على إنشاء مشاريع متنوعة في القطاعات الخدمية والحياتية، المختلفة، سواء الصحية أو السكنية أو التعليمية وغيره من القطاعات، من أجل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه المبادرة وهو توفير حياة كريمة للمواطن المصري الأكثر احتياجا.

تطوير مكاتب البريد

ونالت محافظة أسوان نصيبا كبيرا من مشاريع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث حرصت المبادرة على توفير مشاريع في قرى المحافظة المختلفة التي من شأنها تيسير سبل الحياة على المواطنين والأهالي هناك، وتوفير الجهد والوقت بقدر الإمكان.

ومن القرى التي شهدت إنشاء مشاريع متنوعة خلال الفترة الأخيرة هي قرى القنان والبصيلية قبلى وتوابعهما بمركز إدفو، حيث عملت «حياة كريمة» على إنشاء مشاريع خدمية متنوعة وصل عددهم إلى 59، توفر الخدمة لـ46 ألف نسمة من الأهالي في القرى المحيطة، ومن ضمنها العمل على رفع كفاءة 4 مكاتب بريد في قريتي القنان والبصيلية، وصلت نسبة تنفيذهم إلى 100%.

مشاريع قطاع المياه

كما التفت المباردة الرئاسية من خلال مشاريعها، إلى قطاع مياه الشرب، فعملت على مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب، والتي وصل طولها إلى 18 كيلومترا، وتمكنت من الانتهاء من العمل في هذا المشروع بنسبة تنفيذ وصلت إلى 96%، أما في قرية القنان، فعملت على مد وتدعيم خطوط مياه الشرب، بطول 26 كيلو متر، وهو المشروع الذي انتهت منه المبادرة بنسبة تنفيذ وصلت لـ95%.

كما نالت قرية البصيلية قبلي وتوابعها، نصيبا من مشاريع المبادرة الرئاسية في قطاع مياه الشرب، حيث نفذت «حياة كريمة» مشاريع إحلال وتجديد لخطوط المياه، فضلا عن مشاريع المد والتدعيم للخطوط، ووصلت نسبة تنفيذ تلك المشاريع إلى ما يتراوح بين 85% و90%.