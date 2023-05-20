الطب الشرعي يقود سائقا وربة منزل إلى الإعدام بتهمة قتل شاب بكفر الشيخ

استمعت محكمة جنايات فوه بكفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة، لشهادة الدكتور جمال عبدالعال، كبير الأطباء الشرعيين في محافظات كفر الشيخ، والإسكندرية، ومطروح، اليوم السبت، خلال محاكمة سائق وربة منزل لإدانتهما بقتل شقيقه، حيث انتهت المحاكمة بإحالة المتهمين إلى فضيلة المفتي بشأن أخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامهما لإدانتهما عما أسند إليهما وحددت المحكمة جلسة 20 يونيو 2023 للنطق بالحكم.

التغيرات الرمية للجثة بعد الوفاة يحدث لها عدة عوامل

وخلال الإدلاء بشهادته أكد كبير الأطباء الشرعيين بكفر الشيخ، والإسكندرية، ومطروح، الدكتور جمال عبدالعال ردًا على سؤال دفاع المتهمين حول التغيرات الرمية التي تطرأ على الجثة بعد الوفاة فأفاد خلال الاستماع لشهادته بأن التغيرات الرمية للجثة بعد الوفاة يحدث لها عدة عوامل، وكشف عن أول تلك العوامل للتغيرات الرخوية للجثة بعد الوفاة تتمثل في فقدان الحرارة درجة ونصف كل ساعة، ويليها الرخاوة الرمية الأولى، ويعقبها التيبس الرمي، والرخاوة الرمية الثانية، والتعفن الرمي، بالإضافة إلى التصبن الرمي في حالات الغرق والتي تمكث في الماء أكثر من 15 يومًا، والتحنط الرمي عندما تكون مدفونة في رمال الصحراء، بالإضافة إلى الرسوب الرمي ، وإن تلك التغيرات تؤثر عليها عوامل عديدة منها الظروف المناخية سواء كانت تواجدت الجثة في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة.

حدوث إصابة بالرأس

وكان تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة الصياد المجني عليه ضحية المتهمين انتهى إلى حدوث إصابة بالرأس بما أدت إليه من تهشم بعظام الجمجمة، والوجه، والأنف بما صاحب ذلك من تهتك، ونزيف بالمخ والسحايا وتوقف بمراكز المخ العليا.