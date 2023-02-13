قصة جريمة كفر الشيخ.. عامل ينهي حياة زوجته بسبب خلافات بينهما

25 سنة زواج انتهت بجريمة قتل بشعة، عندما حاصرت «وائل» الخلافات مع زوجته التي وصلت بهما إلى طريق مسدود، وقرر إنهاء حياة زوجته أم أطفاله بطريقة مروعة، وفر المتهم هاربًا، ونقلت إلى المستشفى لتلفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

جريمة داخل منزل الزوجية

تعود أحداث الواقعة إلى ورود إخطار للأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من أحد المستشفيات يفيد بقيام عامل بالتعدي على زوجته «عليا. ح. ح»، 42 عاما، بالضرب، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى ضبط المتهم بمركز بيلا.

المتهم يمثل جريمته

وانتقلت الأجهزة الأمنية برفقتهم فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة وسؤال أسرة المجني عليه عما دار لحظة وقوع الجريمة، وبعد دقائق قليلة اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم إلى مسرح الجريمة لتمثيل الواقعة بالصوت والصورة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

عقوبة القتل العمد

وفسّر المحامي أحمد علي الخبير القانوني، لـ«الوطن»، عقوبة القتل العمد، بأنَّ الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».