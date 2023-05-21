صارحته بحبها.. كيف تعرف أمل دنقل على زوجته عبلة الرويني؟

تحل اليوم الذكرى الـ40 لوفاة أمير شعراء الرفض أمل دنقل، الذي غيّبه الموت في مثل هذا اليوم عام 1983، وتظل حكاياته رغم هذه السنين تشوق الجميع.

تحكي زوجته الكاتبة الصحفية عبلة الرويني، في أحد اللقاءات التليفزيونية عن لقائهما الأول، وكيف كانت تسعى لمقابلته لإجراء حوار صحفي معه، كُلل بالزواج عام 1979.

البحث عن شاعر

قالت عبلة الرويني: «مقدرش أقول إن صدفة جمعتني بيه، ولكن كان فيه قصد مني للبحث عنه لإجراء حوار صحفي معاه، ولكن مكانش ليه عنوان محدد ولا رقم تليفون وكنت ببحث عن شاعر مجهول العنوان في شوارع القاهرة».

كانت تبحث عنه في مقاهي مصر نهارا، وخصوصا مقهى ريش، وظلت على هذا الحال فترة، تجوب فيها الشوارع والمقاهي بحثا عنه، حتى أخبرها جارسون بإحدى المقاهي أنه لا يأتي إلا ليلا، فتقول «عبلة»: «حينها أدركت أنه كائن ليلي».

اعتراف بالحب.. وخجل

وتضيف: «أجريت الحوار معه، ومنذ اللقاء الأول أدركت أنه شخص مختلف، وشخص حقيقي قادر على اجتذاب الآخرين».

شعرت تجاهه بمشاعر حب وبادرته بها لكنه قابل هذه المشاعر بخجل الصعيدي: «كان فيه مشاعر وأنا اللي بادرته بيها. كان بيقولي ممكن نتقابل بكرا وكان ردي أكيد لأني حبيتك، والمدهش أنه خجل وبدأت من هنا العلاقة، وكان دائما مختلفا في طريقة تعبيره عن الحب».