البرنامج الكامل لاحتفالية بيت الشعر المصري بالراحل أمل دنقل

أعلن الشاعر السماح عبدالله، البرنامج الكامل لاحتفالية بيت الشعر المصري بالشاعر أمل دنقل، التي يتم تنظيمها بمناسبة إحياء الذكرى الـ 39 على رحيله.

وجاءت الفعاليات، على مدار ثلاثة أيام متفرقة، على النحو التالي

الثلاثاء، 17 مايو

تُنظم الاحتفالية بمسرح مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا، بحضور الشعراء والنقاد والفنانين: أحمد عبد المعطي حجازي، الدكتور أحمد درويش، الدكتور أحمد مجاهد، طارق الدسوقي، الدكتورة فاطمة الصعيدي، أشرف عامر، الدكتور أحمد بلبولة.

الأحد، 22 مايو

في بيت الشعر المصري بيت الست وسيلة، بحضور الشعراء والنقاد: أحمد عنتر مصطفى، الدكتور أبو اليزيد الشرقاوي، عماد غزالي، عذاب الركابي، الدكتور محمد السيد اسماعيل، أسامة الخولي، أمل الشربيني، خالد أبو العلا.

الأربعاء، 25 مايو

تأتي الفعالية بمشاركة الشعراء والنقاد: أحمد سويلم، الدكتور حسن طلب، الدكتور محمد سليمان، الدكتور، الدكتور مصطفى رحب، الدكتور عبد الحكم العلامي، الدكتور عادل ضرغام، عبلة الرويني، راني هلال، صباح هادي.

أمل دنقل مولود في أسرة صعيدية في عام 1940 بقرية القلعة، التابعة لمركز قفط بمحافظة قنا، وتوفي في 21 مايو عام 1983م عن عمر 43 سنة، إثر إصابته بالسرطان.

انتقل أمل دنقل إلى القاهرة بعد أن أنهى دراسته الثانوية في الصعيد، التحق بكلية الآداب، ولكنه انقطع عن الدراسة منذ العام الأول لكي يعمل، وعمل موظفاً بعدة وظائف من بينها محكمة قنا وجمارك السويس والإسكندرية، ومنظمة التضامن الأفروآسيوي.

6 دواوين شعرية لأمل دنقل

صدر لـ أمل دنقل 6 دواوين شعرية هي، «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» في 1969، وتضمن الديوان قصائد تتضمن تعبيره عن الصدمة التي أحدثتها نكسة 5 يونيو عام 1967، ثم أصدر «تعليق على ما حدث»، «مقتل القمر»، «العهد الآتي»، «أقوال جديدة عن حرب بسوس» ثم «أوراق الغرفة 8» في 1983، والمستلهم من تجربة مرضه وعلاجه في المعهد القومي للأورام، حيث عاني أمل دنقل من السرطان نحو 3 سنوات.