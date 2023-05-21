عاجل.. «الشيوخ» يعلن خلو مقعد النائب الراحل محمود بكري ويقف دقيقة حدادا على روحه

أعلن مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم الأحد، خلو مقعد النائب الراحل محمود بكري، الذي وافته المنية في 10 مايو الجاري، وذلك وفقًا للخطاب الوارد من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وتلا المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خطاب وزير الداخلية بوفاة النائب محمود بكري المرفق به شهادة الوفاة، ونعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ النائب الراحل محمود بكري الذي وهب حياته لبلاط صاحبة الجلالة وبرلمانيا بارزا حريصا على المشاركة في لجان وجلسات المجلس.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في كلمته: «بقلوب راضية بقضاء الله تعالى وقدره، ننعى سعادة النائب محمود مصطفى بكرى محمد، الذي وافته المنية صباح يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر مايو الجاري».

رئيس الشيوخ ينعى الراحل: كان برلمانيًا بارزًا

وأضاف: «هذا الصحفي اللامع الذي وهب حياته كلها في خدمة صاحبة الجلالة منذ أن بدأ مسيرته المهنية في مجال الصحافة كمحرر في جريدة الأهرام، إلى أن تقلد منصب رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع»، مشيرًا إلى كان برلمانيا بارزًا، حريصًا على المشاركة في اجتماعات وجلسات المجلس، ومازالت أصداء كلماته تتردد بين جنبات هذه القاعة مدافعا عن الحق والعدل.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ كلمته قائلا: «باسمكم جميعا وباسمي، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الصالحين والصديقين والشهداء والأبرار، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

ودعا رئيس مجلس الشيوخ للوقوف دقيقة حداد وقراة الفاتحة على روح الفقيد ونعى المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية النائب محمود بكري، مشيدا بمواقفه وأدائه البرلماني.