aiBANK يعلن الوصول لاتفاق نهائي بشراء محفظة خطابات الضمان القائمة لدى البنك الأهلي اليوناني

يسر aiBANK أن يعلن عن الوصول إلى الاتفاق النهائي الخاص بشراء محفظة خطابات الضمان القائمة لدى البنك الأهلي اليوناني مصر (NBG Egypt)، وقد قام بالتوقيع على الاتفاق أ/ تامر مصطفي - رئيس مجموعة أول لتطوير الأعمال والتنمية المستدامة ممثلاً عن aiBANK، و أ/ إرنستوس بانايوتو - مدير عام التطوير والاستراتيجية والأنشطة الدولية، أ/ كريستوس كريستودولو - المدير المالي للمجموعة نيابة عن مجموعة البنك الأهلي اليوناني (NBG)، وكذلك أ/ أسامة الفنجري – نائب المدير الإقليمي، وأ/ تامر يوسف - رئيس قطاع الخزانة نيابة عن البنك الأهلي اليوناني مصر (NBG Egypt) .

وبحضور الأستاذ / تامر سيف - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ aiBANK ، أ/ هشام عبد العال - نائب الرئيس التنفيذي للرقابة والدعم ، أ/ عمرو جمالى - نائب الرئيس التنفيذي للأعمال ، و أ/ ايمان بدر – رئيس مجموعة أول التجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة ، ولفيف من قيادات البنكين.

وتعليقاً علي ذلك أعرب الأستاذ / تامر سيف - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـaiBANK عن سعادة إدارة البنك بالوصول إلي هذا الاتفاق النهائي لما تمثله هذه الصفقة من إضافة للبنك حيث تتمتع المحفظة بمجموعة عملاء متميزة وجودة عالية.

كما رحب الأستاذ / إرنستوس بانايوتو - مدير عام التطوير والاستراتيجية والأنشطة الدولية في مجموعة NBG بهذا التعاون المثمر بين المؤسستين الماليتين الراسختين، وثمن دعم aiBANK من أجل إبرام هذا الإتفاق المهم.