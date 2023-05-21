المجلس الوطني الفلسطيني: اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى لن يغير هوية القدس

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، أنّ الاقتحام المتكرر لحرم المسجد الأقصى من قبل بن جفير، وعقد حكومة الاحتلال العنصرية اجتماعها داخل نفق تحت حائط البراق، لن يغيّر هوية القدس بحضارتها وثقافتها ومساجدها وكنائسها وأزقتها الشاهدة على عمقها التاريخي العربي الإسلامي.

وقال، إنّ الشعب الفلسطيني يعرف كيف يحمي مقدساته وتراثه الوطني والتاريخي، وما حدث في شهر رمضان خير دليل على عظمة الشعب الصامد على أرضه المدافع عن مقدساته.

وفي سياق متصل، استنكرت الرئاسة الفلسطينية اليوم، عقد حكومة الاحتلال جلستها بأحد أنفاق البراق، مشيرة إلى أنّ تلك الأعمال تعزز المشاريع الاستيطانية ومن ثم تهجير الفلسطينيين قسرا من القدس المحتلة.

وأوضح مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، وفقا لوكالة أنباء وفا، أنّ الاجتماع يعزز المشاريع الهادفة إلى التهجير القسري في المناطق الشرقية والغربية من حي الشيخ جراح، ومن 6 أحياء في حي سلوان.

وتابع: «وكذلك بالنسبة إلى تنفيذ المشاريع الاستيطانية مثل الحدائق التوراتية في حي البستان، وشبكة الأنفاق في وادي حلوة، ووادي السيلكون في وادي الجوز، والجسر الخشبي والتلفريك في وادي الربابة، وغيرها من المشاريع التهويدية».