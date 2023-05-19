اقرأ في عدد «الوطن» غدا: إعلان «قمة جدة».. مناقشة الأوضاع في فلسطين والسودان

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة، من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

إعلان «قمة جدة»

ناقشت الأوضاع في فلسطين والسودان وسوريا واليمن ولبنان

فلسطين: الدعوة لتأسيس دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.. والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

«قمة جدة».. الأمن العربي أولًا

السودان: رفض التدخل في شؤونه والعمل على دعم الجهود العربية المختلفة لوضع حل سلمى للأزمة

«السيسي»: الحفاظ على الدولة الوطنية فرض عين وضرورة حياة.. وسنواصل جهود تثبيت التهدئة في غزة لأن إدارة الصراع عسكرياً ستؤدى إلى عواقب وخيمة.. وأزمة السودان تُنذر بتبعات كارثية

سوريا: الترحيب بعودتها إلى الجامعة العربية والدعوة إلى تسوية الأزمة سياسياً والعمل على إعادة إعمارها

«بن سلمان»: لن نسمح بتحويل منطقتنا إلى ميدان للصراعات.. ورئيس وزراء الجزائر: سخَّرنا جهودنا

لخدمة قضية فلسطين.. و«أبوالغيط»: التمسك بالمصالح العربية معيار أساسي للمواقف الدولية

لبنان: الحث على مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلاد.. وتشكيل حكومة.. وإجراء الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة

خبراء: كلمة «السيسي» تؤكد دعم مصر للدول العربية في الأزمات.. والرئيس يؤمن بأهمية الأمن القومي لاستقرار المنطقة.. ويجب إنشاء تحالف قوى لمواجهة التحديات وتحقيق المنفعة المشتركة

اليمن: دعم أمنه واستقراره وكل ما يحقق تطلعات الشعب اليمنى.. وتأييد الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل لأزمتها

«السيسي»: ندعم جهود مسيرة التنمية والإصلاح في تونس.. ونتمنى نجاح حكومة «ميقاتي» بلبنان

الرئيس يبحث مع «بن سلمان» سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة

القطبان يفتحان ملف الصفقات

الأهلي يجمد ملف لاعبي الدوري ويفتح الباب لضم «بن رمضان».. ومتابعة خاصة لـ«الشناوى وخليل»

الزمالك يجدد الثقة في «أوسوريو».. ومحاولات لتخفيض ثمن مدافع فاركو

ويوسف نبيه في طريق العفو عنه بشروط

مصر الوجهة الأولى للاستثمارات في «الطاقة الخضراء»

الطلاب نظموا ورشاً لبحث الزيادة السكانية ووضعوا حلولاً لها

«قادة الغد» يطرحون رؤيتهم

الصفحة الثانية

فنانون عن مناقشة «الحوار الوطني» لقضية «الولاية المالية والتعليمية»: حرّكنا المياه الراكدة في المجتمع

«لبيب»: أمر مهم وإيجابي.. «دياب»: «تحت الوصاية» نجح فنياً ومجتمعياً.. و«لبلبة»: منى زكى فعّلت دور الفن الحقيقي

«الإسكان» تبحث سبل التعاون مع شركات من السعودية وكرواتيا

«إسماعيل»: الدولة تهتم بتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية في مشروعات المياه والصرف الصحي

«التنمية المحلية»: «سند الخير» حققت مبيعات بـ279٫5 مليون جنيه

مباحثات بين مصر والأرجنتين للتعاون الزراعي وتحسين سلالات الماشية

«آمنة»: المبادرة نظمت قوافل في 18 محافظة بـ100 سيارة تحمل جميع أنواع السلع وتشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين

«حياة كريمة»: قوافل طبية مجانية في البحر الأحمر والشرقية لمدة يومين.. و59 مشروعاً بقرى أسوان لخدمة 46 ألف مواطن

«المبادرة»: تطوير ورفع كفاءة 4 مكاتب بريد بالقنان والبصيلية بنسبة تنفيذ 100% بـ«إدفو»

الصفحة الثالثة

ناقشت مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والأمن الغذائي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية

«قـــمة جـــدة»

الأمن القومي العربي أولاً

«إعلان جدة».. قرارات لخدمة القضايا العربية

الصفحة الرابعة

السعودية تتسلم الرئاسة من الجزائر.. و«بن سلمان»: لن نسمح بتحويل منطقتنا إلى ميدان للصراعات

رئيس وزراء الجزائر: أزمة أوكرانيا خلقت تحديات متعلقة بالغذاء والطاقة.. وسخّرنا دبلوماسيتنا لخدمة القضية الفلسطينية

«الجامعة العربية»: التمسك بالمصالح العربية معيار أساسي للمواقف الدولية.. ونسعى إلى إيقاف نزيف الدم والخسائر بالمنطقة

«الأسد»: القمة فرصة لإعادة ترتيب شئوننا بأقل قدر من التدخل

«أبومازن»: نطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا

الرئيس الفلسطيني: مستعدون للعمل مع القمة العربية لتحقيق الأمن والسلام

الرئيس السوري: نتمنى أن تشكل القمة بداية جديدة للتضامن العربي وللسلام في المنطقة

«السيادة السوداني»: سنتجاوز محنتنا بمساندة أشقائنا

«الحاج على»: نرحب بعودة سوريا.. وندين الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية

وزير الخارجية الأسبق: القيادة المصرية حققت التوازن في الصراعات الدولية

«العرابي»: فلسطين والسودان كان لهما نصيب الأسد في مباحثات القادة العرب

الصفحة الخامسة

«السيسي»: الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ.. والحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة

الرئيس: سنواصل جهودنا لتثبيت التهدئة في غزة.. واستمرار إدارة الصراع عسكرياً وأمنياً سيؤدى إلى عواقب وخيمة.. وأزمة السودان تنذر بصراع طويل الأمد

الاعتماد على جهودنا المشتركة وقدراتنا الذاتية أصبح واجباً ومسئولية.. وتطبيق مفهوم العمل المشترك يجب أن يمتد للتعامل مع الأزمات العالمية

«زيلينسكي»: أجبرنا على الحرب.. ونحاول طرد الغزاة من أراضينا

«ميقاتي»: جدة استضافت «قمة تضميد الجراح».. ونعيش سنوات عجافاً

الرئيس الأوكراني لـ«العرب»: نعمل معكم للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي

خبراء: إنشاء تحالف عربي قوي لتحقيق المنفعة المشتركة.. والتدخلات سبب إطالة أمد أزمات العرب

«العناني»: عودة سوريا إلى أحضان الجامعة العربية بجهود مصرية انتصار كبير.. و«بركات»: القمة فرصة لمناقشة قضايا أفرزتها الأزمة الأوكرانية

مساعد وزير الخارجية الأسبق: وساطة مصر احتوت الأزمة في الأراضي المحتلة

«حجازي»: القمة عُقدت في ظل ظروف وأوضاع إقليمية ودولية صعبة ومعقدة

الصفحة السادسة

«الوطن» تحاور رؤساء اتحادات الطلبة لطرح مقترحاتهم وآرائهم في قضايا الحوار

«الجامعات»: الطلاب وقود المستقبل.. وتنمية مهاراتهم تؤهلهم لمواكبة وظائف المستقبل بسوق العمل إقليمياً ودولياً

«الأعلى للجامعات»: مستمرون في تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة لاستغلال طاقاتهم وصقل خبراتهم ومهاراتهم

«القاهرة»: اتحاد الطلاب لديه إصرار كبير على التوسع في ممارسة أكبر قدر من الأنشطة الطلابية المتميزة والمتنوعة

«سوهاج»: نعمل على دمجهم في جميع القضايا المجتمعية الجامعية لتصب في النهاية في خدمة المجتمع وحل المشكلات

«الأهرام الكندية»: مشاركة طلاب الجامعات في الحوار الوطني نقطة مهمة ورئيسية لدمج الشباب في حل قضايا المجتمع المختلفة

د. كريم همام: وضعنا 3 برامج لتأهيل الشباب للقيادة.. ونعمل على تدشين برامج قيادية لمواجهة الأفكار غير السوية

«إعداد القادة»: الطلاب نظموا ورشاً لبحث المشكلة السكانية ووضعوا أفكاراً لمواجهتها

الصفحة السابعة

«القاهرة»: مستعدون لطرح أفكار ورؤى ومبادرات تخدم المجتمع

على السيد: هدفنا صقل مهارات الخريجين والشباب وزيادة تفاعلهم الإيجابي مع قضايا المجتمع

«حلوان»: نتطلع لمناقشة قضايا التعليم والتأهيل لسوق العمل

«بنى سويف»: «الحوار» صوت المصريين دون قيود أو خطوط حمراء

قضايا الاقتصاد من الأولويات ونسعى لفتح آفاق استثمارية جديدة لخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج

عبدالرحمن أحمد: «السيسي» أتاح للشباب فرص المشاركة والتمكين.. وقدمنا مذكرة تضمنت رؤيتنا للمستقبل

«البريطانية»: الاعتماد على الشباب بـ«الحوار» نقطة فعالة في بناء الشخصية المصرية

الصفحة الثامنة

الزمالك يتمسك بـ«أوسوريو».. مفاوضات حول ثمن «حمادة».. والعفو عن «نبيه» بشروط

«المحلي» مغلق

صراع البطاقة الثانية

الأهلي يجمد ملف صفقات الدوري ويفتح الباب لضم «بن رمضان»

الوداد كامل العدد في مواجهة صن داونز بدوري الأبطال

ما قبل النهاية

ليفربول في صدام مع أستون فيلا.. هدف واحد يفصل «صلاح» عن إنجاز تاريخي.. ويونايتد في كمين بورنموث