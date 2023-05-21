محافظ سوهاج يلتقي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وعلي مبارك رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وعدد من أعضاء المجلس.

تنفيذ أنشطة مبادرة «تمكين الطفل المصري»

ويأتي اللقاء على هامش تنفيذ أنشطة مبادرة «تمكين الطفل المصري»، التي تستهدف في مرحلتها الأولى محافظات «سوهاج، والجيزة، والإسكندرية، وشمال سيناء»، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التربية والتعليم.

ورحب محافظ سوهاج بوفد المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدا دعم المبادرة، وإتاحة جميع الإمكانات لإنجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاستدامة للمبادرة، وضمان استمرارها؛ لاستهداف أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.

ومن جانبها أوضحت المهندس نيفين عثمان أن مبادرة«تمكين الطفل المصري»، تهدف إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وتوعية أولياء الأمور في مجال التربية الإيجابية؛ لإتاحة الفرص أمام الطفل المصري لتنمية مهاراتهم الحياتية، لافتة إلى أنه من المقرر تنفيذ ورشة العمل بمحافظة سوهاج خلال الفترة من 21 وحتى 26 مايو الجاري، تحت رعاية المحافظ.