بعد عطل إنستجرام وطلبات الصداقة بفيس بوك.. ماذا يحدث في «ميتا»؟

تستمر أعطال الشركات التابعة لـ«ميتا»، ومن بينها إنستجرام وفيسبوك، خلال الآونة الأخيرة، فبعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي من الشكاوى المتعلقة بإرسال طلبات صداقة دون عمد من فيسبوك لأشخاص آخرين بمجرد زيارة حساباتهم، تفاجأ منذ قليل رواد السوشيال ميديا بعطل جديد لكن هذه المرة ضرب إنستجرام.

عطل فني في إنستجرام

واشتكى الكثير من مستخدمي موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من حدوث عطل فني في الخدمة حيث لا يمكن الدخول للتطبيق، أو تصفح الحسابات المختلفة، وهو ما أقلق المستخدمين على حساباتهم حتى اتضح أنه عطل عام.

وأشار موقع تتبع حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة، إلى أن منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» المملوكة لشركة Meta In، تعطلت لدى أكثر من 45000 مستخدم في وقت مبكر من اليوم، حسبما نقلت «روسيا اليوم»، وذكر أن نحو 2000 مستخدم من المملكة المتحدة أبلغوا عن العطل، وجاء أكثر من 1000 تقرير من الهند وأستراليا.

ولم تكن هذه المرة الأولى لإنستجرام نفسه، بل تعطل موقع الصور والفيديوهات على هواتف آلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم، في 9 مارس الماضي، حسبما أفاد موقع Downdetector.

كما عانى نحو 85% من المستخدمين من انقطاعات في تطبيق الهاتف الخاص بالمنصة، بينما أبلغ 11% عن مشكلات في الوصول إلى الموقع على الويب، وهذا العطل أدى إلى توقف تحميل المحتوى.

تجسس واتساب

ومنذ أيام، هاجم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر»، منصة التراسل الفوري «واتساب»؛ إذ قال إنه لا يمكن الوثوق بالتطبيق، بعدما أرفق صورة يقول إنها تظهر المنصة تستخدم ميكروفون في الخلفية، بينما كان صاحبها نائما ومنذ استيقاظه عند الساعة السادسة صباحا كان الميكرفون ظاهرا.

وتسائل: «ما الذي يحدث؟»، وقد أظهرت لقطة الشاشة استخدامات الميكروفون في الهاتف، ويظهر أن «واتساب» هو الذي استخدم الميكروفون.

طلبات صداقة فيسبوك

ومنذ أيام قليلة، أصبح فيسبوك حديث الملايين، حينما ضربه عطل فني، أرسل بسببه العديد من المستخدمين طلبات صداقة غير مرغوب فيها لآخرين ،بسبب الدخول فقط إلى حساباتهم، ما تسبب في إحراج لدى العديد م نالمستخدمين، وسرعان من تم حل العطل.

ماذا يحدث في «ميتا»؟

الأعطال المتكررة والانقطاعات المستمرة، جعلت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون: «ماذا يحدث في ميتا؟»، تلك الشركة المعروفة سابقًا باسم شركة فيسبوك وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات مقرها في مينلو بارك، كاليفورنيا، تمتلك فيسبوك، وانستجرام، وواتساب، من بين منتجات وخدمات أخرى، وهي واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.

من جانبها، نفت «ميتا» إقدامها التصنت على المستخدمين، وشددت على أن المستخدمين لديهم كامل التحكم في إعدادات الميكروفون في هواتفهم، وأنه بمجرد منح الإذن، يصل «واتساب» إلى الميكروفون فقط عندما يُجري المستخدم مكالمة أو يسجل رسالة صوتية أو فيديو.

كما قال المتحدث باسم شركة «ميتا» المالكة لتطبيق فيسبوك، إن سبب الخلل الذي ضرب تطبيق فيسبوك مؤخرا، هو التحديث الأخير له، وأن الشركة اعتذرت عن أي إزعاج تسبب فيه هذا العطل.