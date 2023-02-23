خبير تكنولوجي يوضح أسباب قرار شركة «ميتا» بتوثيق الحسابات مقابل رسوم شهرية

قال المهندس بلال الحفناوي، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توثيق الحسابات على «فيس بوك» و«إنستجرام» أمر جديد، وله أسباب ظاهرية أعلنتها الشركة وأسباب أخرى خفية حسب رأي الخبراء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «توثيق الحسابات تعطي أهمية للحفاظ على الحساب من الاختراق، فهناك فرق بين التوثيق بآلية توثيق، وأن يكون الحساب مسجل بهوية مستخدم، فكل حساب يتم توثيقه برقم الموبايل أو الإيميل، وهو توثيق للتأكد من وجود شخص حقيقي وليس روبوت، أما الجديد فهو ربط الحساب بهوية شخص معروف له هوية وطنية».

وتابع: «المستفيدون والمهتمون بهذا التوثيق هم المطورون والمؤثرون في مواقع التواصل، لأنهم يحققون أرباحا من حسابات فيس بوك، ويهتمون بوجود حساب موثق بأسمائهم، كما أن تسجيل الحسابات بهوية حقيقية يمنع تهكيرها».

توثيق الحسابات يتراوح بين 12 دولارا و15 دولارا

واستطرد: «التوثيق سيكون له أثر مالي وستستفيد منه الشركة، وسيكون هناك أثر على المستخدمين، فالمؤثر يدخل له دخل شهري من الإعلانات والمشاركات على السوشيال ميديا، وكذلك هناك مجموعات كبيرة تجني أرباح من هذه الإعلانات، لذلك فكرت شركة ميتا في توثيق الحسابات كشركة وتستفيد بدخل شهري يتراوح بين 12 دولارا و15 دولارا، وسيكون دخل الأرباح خلال عام 2024 تقريبا 1.7 مليار دولار».