منظمة التحرير الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تعلن حربا مفتوحة على شعبنا

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الاثنين، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطلق يد جيشها لارتكاب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني، وآخر هذه الجرائم ما حصل الليلة من قتل وتدمير في مخيم الصمود «بلاطة».

وأضاف «الشيخ»، في بيان صحفي، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعلن حربًا مفتوحة على الفلسطينيين بالقتل وتدمير المنازل والاستيطان واستباحة المقدسات، ما يتطلب من الكل الفلسطيني الوحدة والتلاحم ووضع سياسات لمواجهة هذه الغطرسة وهذا التصعيد الخطير.

الشيخ: حكومة الاحتلال تعلن حربًا مفتوحة على الفلسطينيين

وأكد أن حكومة الاحتلال تعلن أن ثمن بقائها واستمرار ائتلافها هو الدم الفلسطيني. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم «بلاطة» في نابلس في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ وأسفر الاقتحام عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين.