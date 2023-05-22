«أنيميا فانكوني» تصيب 4 أطفال أشقاء بالدقهلية.. ووالدتهم: عايزين متبرع

اكتشفت «عفاف» ابنة محافظة الدقهلية إصابة أطفالها الأربعة بمرض «أنيميا فانكوني»، وهو نقص مرض فقر الدم، ويتطلب زرع نخاع في أسرع وقت، والذي أصيبوا به نتيجة زواج الأقارب، الأمر الذي حول حياتها إلى حالة من الشقاء والتعب والحزن عليهم.

إصابة الأطفال الأربعة بسبب زواج الأقارب

تقول عفاف حمدي، إن الحكاية بدأت بعد شعور ابنها محمد بالتعب فجأة، وتم تحويله إلى مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة: «فجأة حس بسخونية وعلامات ضعف، ودوار بسيط، وتم تحويله إلى مستشفى الأطفال الجامعي، وبعد عمل التحاليل اتضح إصابته بأنيميا فانكوني، وقالوا لازم متبرع لعملية زرع نخاع وأجروا تحاليل لاكتشاف التوافق لعملية الزرع».

وأضافت أنه لم يحدث توافق بينهم وبين ابنها، فلجأ الأطباء للبحث عن بديل من خلال أطفالها الثلاثة الآخرين، ولكنهم اكتشفوا مفاجأة، موضحة: «الثلاثة مصابين بالمرض، وسبب ذلك صلة القرابة بيني وبين والدهم، لأنه ابن عمتي، والطبيب بلغني أن أي طفل هيتولد تاني هيتصاب بنفس المرض».

حرص شديد في التعامل مع الأطفال

وأكدت أن حالة أطفالها الأربعة محمد ومصطفى، ومنه، والسيد، تحتاج رعاية وحرص شديد في التعامل معهم خاصة ابنها الأكبر محمد، موضحة: «محمد دايمًا بينزف كل يوم الصبح، وبيظهر علامات ضعف شديد على ملامح وجه، والأطباء نصحوني بسرعة إيجاد متبرع لزرع نخاع، لأن كل ما الطفل يكبر الوضع يسوء، ومحمد أكبر واحد فيهم، فحالته أخطر».

آثار جانبية للمرض

وتابعت: «للأسف مصطفي حصل له ضمور في الفخذ، وكان سيتفشى في باقي الجسم، لولا أننا لحقنا الوضع سريعا مع الطبيب، من خلال فيتامينات وأدوية، فتوقف استكمال الضمور، لكن سبب عجز بسيط في رجله، و منه حصل ليها تأخر في نمو».

و تأمل عفاف أن تجد متبرع لزرع النخاع، وعلاج حالة أبناءها الأربعة لتعود الحياة من جديد تشرق داخل منزلهم بأمل و فرحة، بعد التعافي من مرض استنزف من قوتها الكثير، إذ تتكفل برعاية أربعة أطفال مصابين بمرض غريب بمشاعر أمومة فائضة.