حكاية شاب هزمه السرطان بعد معاناة 4 سنوات: «كان محتاج عملية زرع نخاع»

لم يكن الشاب محمد فريد، يعلم أنه بعد شفائه من سرطان الدم، سيعود إليه المرض مرة أخرى وينهي حياته.. قبل أعوام ماضية انتشرت قصة «فريد» على السوشيال ميديا مستغيثًا بعلاجه على نفقة الدولة، إذ أن تكلفة علاجه مرتفعة للغاية.

عانى الشاب من سرطان الدم منذ 2018، وخضع للعلاج لمدة عامين ونصف العام، وبعد مرور 8 شهور على شفائه شاء القدر أن يعود له المرض مرة أخرى، حاول الشاب مقاومته لكنه لم يقدر على تحمل العلاج الكيماوي وإجراء عملية زرع نخاع.

حزن في مسقط رأس الشاب المتوفي

وخيمت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية طلبا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد تداول خبر وفاة الشاب، وأكد أحد الأهالي في تصرحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لدفن الشاب ابن محافظة المنوفية، ويتم الآن إجراء الغسل وسيتم دفنه بمسقط رأسه في مركز أشمون، ويستعد الأهالي لتشيع الجثمان خلال الساعات المقبلة.

استجابة محافظ المنوفية لإستغاثة محمد فريد

كان اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استجاب لاستغاثة الشاب محمد فريد كمال مريض سرطان الدم، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة له، وأعلن محافظ المنوفية تضامنه مع الشاب المريض والوقوف بجانبه حتى يتم تماثله للشفاء العاجل، وسيتم التواصل والتنسيق التام مع كافة الجهات الطبية المتخصصة فى هذا المجال الطبى لبحث سبل تقديم العلاج اللازم والرعاية الصحية.