ظهور الممثل البريطاني دانيال دي لويس في نيويورك لأول مرة بعد الاعتزال

التقطت عدسات الكاميرات صورا تعتبر الأولى للنجم دانيال دي لويس منذ إعلان اعتزاله في 2017، إذ تم تصويره أثناء وجوده في مدينة نيويورك الأمريكية بينما كان يسير جنبا إلى جنب مع زوجته المخرجة ريبيكا ميلر، وظهر وهو يرتدي بنطالا رياضيا باللون الأصفر وجاكيت أسود بسحاب، وقميص مخطط أزرق وقبعة بيسبول سوداء.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن تقاعد دي لويس من التمثيل في يونيو 2017، عندما قالت ممثلته الإعلامية ليزلي دارت، في تصريحات لمجلة «بيبول» إنّه لن يعمل كممثل بعد الآن، قائلة «إنه ممتن للغاية لجميع المتعاونين معه والجمهور على مدى سنوات عديدة، هذا قرار خاص ولن يدلي هو أو ممثلوه بأي تعليق آخر حول هذا الموضوع».

بعد 3 جوائز أوسكار.. دانيال دي لويس يعتزل التمثيل

دانيال دي لويس هو أول ممثل يفوز بثلاث جوائز أوسكار في فئة أفضل ممثل رئيسي، عن أفلام «Lincoln» للمخرج ستيفن سبيلبرج عام 2012، و«There Will Be Blood» عام 2007، بالإضافة إلى «My Left Foot» في عام 1989، وحصل على آخر ترشيح لجائزة عن دوره في فيلم «Phantom Thread» في عام 2017 ولكنه خسر الجائزة أمام جاري أولدمان «Darkest Hour»