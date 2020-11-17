أفلام مارتن سكورسيزي ضمت الكبار.. بينهم روبرت دي نيرو ودانيال داي لويس

أفلامه ضمت الكبار، وشارك في التمثيل مع المخرج والمنتج مارتن سكورسيزي عظماء هوليود، بينهم روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جاك نيكلسون، ليوناردو دي كابريو، دانيال داي لويس، وغيرهم، لتكون النتيجة، سينما مميزة دخلت قلوب الملايين في العالم أجمع.

"سكورسيزي" يكمل اليوم عامه الـ 78، ومازال يصنع المزيد من الأعمال، كما قدم من قبل الكثير من أفلام "أيقونية" التي ضمت كبار نجوم هوليود، نرصد بعضهم في التقرير التالي.

سكورسيزي وروبرت دي نيرو

"الشراكة بين دي نيرو والمخرج سكورسيزي هي الأعظم في تاريخ السينما" جملة قالها الممثل ليوناردو دي كابريو خلال حفل نقابة ممثلي الشاشة العام الجاري.

وتعاون "سكورسيزي" مع "دي نيرو" في مجموعة أفلام مميزة، بداية من السبعينات وحتى وقتنا الحالي.

أول تعاون بينهما كان من خلال فيلم Mean streets، عام 1973، وبعدها بـ 3 سنوات قدما معا واحد من أبرز أفلامهما Taxi driver، وترشح الفيلم لـ 4 جوائز أوسكار.

وانتهت فترة السبعينات بتعاونهما في فيلم New York, new york، وترشح الفيلم لـ 4 جوائز جولدن جلوب.

في بداية الثمانينات قدمه معا الفيلم "الأيقوني" raging ball، وترشح عن سكورسيزي لأوسكار أفضل مخرج، بينما حصد دي نيرو أوسكار أفضل ممثل دور رئيسي. وفي عام 1982 قدما معا فيلم The king of comedy

وفي بداية التسعينات قدما فيلم Goodfella، وترشح لـ 6 جوائز أوسكار، وفي عام 1991 صدر لهما فيلم Cape fear، وعام 1995 قدما فيلم Casino.

وفي عام 1919، أخرج سكورسيزي "الرجل الأيرلندي" والذي ضم دي نيرو، جوي بيشي، آل باتشينو في تعاونه الأول والأخير مع سكورسيزي، وترشح الفيلم لـ 10 جوائز أوسكار.

ويحضر حاليا مارتن سكورسيزي لأحدث أفلامه Killers of the moon والذي يضم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، والفيلم مأخوذ عن كتاب لديفيد جران، وسيناريو لإريك روث.

سكورسيزي وليوناردو دي كابريو

دائما ما يعتز الممثل ليوناردو دي كابريو بمشاركته في أفلام مارتن سكورسيزي.

واشترك دي كابريو مع سكورسيزي في أفلام مميزة بينها عصابات نيويورك، عام 2003، وشارك في بطولته دانيال داي لويس.

وفي عام 2004 قام ليوناردو دي كابريو ببطولة فيلم The aviator والذي أخرجه سكورسيزي، وألفه جون لوجان، واشترك في بطولته كيت بلانشيت. وترشح الفيلم لـ 11 جائزة أوسكار حصد 5.

وأخرج سكورسيزي فيلم The departed، عام 2006، والذي ضم مجموعة من كبار النجوم وهم ليوناردو دي كابريو، مات ديمون، جاك نيكلسون.. وحصد الفيلم 4 جوائز أوسكار.

وفي عام 2010 قام ليوناردو ببطولة فيلم Shutter Island، وفي عام 2013 قدم مع سكورسيزي فيلم The Wolf of Wall Street.

سكورسيزي ودانيال داي لويس

أخرج سكورسيزي فيلمان للممثل الأكثر حصدا لجوائز أوسكار دانيال داي لويس، الأول The Age of Innocence عام 1993، وترشح لـ 5 جوائز أوسكار حصد واحدة.

والفيلم الثاني عصابات نيويورك، والذي شارك دانيال داي لويس بطولته كل من ليوناردو دي كابريو وكاميرون دياز.. وترشح الفيلم لـ 10 جوائز أوسكار.

واشترك مع مارتن سكورسيزي في أفلامه، مجموعة أخرى مميزة من النجوم بينهم جوي بيشي، آدم درايفر، توم كروز، ويليم دافو، وغيرهم.