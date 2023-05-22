«الصناعة»: 66% زيادة في معدل التبادل التجاري بين مصر وعُمان العام الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن التجارة البينية بين مصر وسلطنة عُمان تشهد زخماً كبيراً خلال الفترة الحالية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو مليار و80 مليون دولار، مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021، محققاً نسبة زيادة تبلغ نحو 66%.

الاستثمارات العمانية في مصر

وذكرت الوزارة في بيان، أن الوزير أحمد سمير افتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري العماني بالقاهرة فى إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لمصر، حيث أكد أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ نحو 80.5 مليون دولار في 110 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح، أن الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار في 142 مشروعاً، في مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.

تحفيز الاستثمار بين البلدين

وقال وزير التجارة والصناعة، إن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار بما يحقق المزيد من المزايا للشعبين الشقيقين، لا سيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي في منظومة الاقتصاد القومي، والاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري والتي تسهم في جذب المستثمر العماني، وعلى رأسها البيئة المواتية للأعمال وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعل منها بوابة للنفاذ إلى قارة إفريقيا.

واستعرض الوزير أهم التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في السوق المصري، والتي تتضمن إصدار الرخصة الذهبية، والتي تمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار وتصدر من خلال مجلس الوزراء، وذلك لمشروعات تعمل في الأنشطة ذات الأهمية للدولة المصرية، سواء كانت مشروعات محلية أو أجنبية، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على الأراضى الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية.