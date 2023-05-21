محمد عز العرب: زيارة سلطان عمان لمصر تؤكد قوة العلاقات بين البلدين

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق تؤكد قوة وصلابة العلاقات العمانية المصرية، إذ أنه خلال فترة المقاطعة العربية لمصر خلال حقبة الرئيس محمد أنور السادات، لم تتخذ عمان قرارها بقطع العلاقات مع مصر مثلما فعلت الكثير من الدول العربية.

عز العرب: عمان حافظت على علاقاتها بمصر ما بعد عام 1973

وأضاف «عز العرب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اكسترا اليوم»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن عمان كانت مثلها مثل السودان والصومال وهي الدول التي احتفظت بعلاقاتها مع مصر، الأمر الذي يعبر عن بداية قوية في العلاقات ما بين الدولتين والمستمرة لأكثر من 5 عقود بلا مشكلات.

الحفاظ على الأمن والاستقرار

وتابع: «منطلقات السياسة الخارجية العمانية تعتمد على الحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم الانحياز لأي طرف من الأطراف، ورفض سياسة المحاور، وهي العقيدة الرئيسية لسياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك الكثير من القواسم المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالتسوية السياسية السلمية للصراعات العربية المسلحة، وتقوية العلاقات ما بين الدول العربية ودول الخليج».