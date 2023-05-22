قناة إكسترا نيوز تبرز عدد الوطن اليوم.. «قمة مصرية عمانية لتعزيز التعاون»

عرضت قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن التعاون المصري العماني، واللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسلطان العماني، بعنوان «قمة مصرية - عمانية لتعزيز التعاون».

اتفاق الرؤى والاستراتيجيات بين الدولتين

وقالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، إنّ القيادة السياسية في مصر وعمان لديهم نفس الرؤى والاستراتيجيات في التفكير، إذ إنّ عمان تتسم برؤيتها الواضحة في حل الأزمات واحترامها للقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد المختلفة، كما أنّ مصر لديها نفس السياسة الخارجية الخاصة بعمان.

ملفات على طاولة القمة المصرية العمانية

وأضافت «عبدالرحيم»، خلال حوارها عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التكامل والتشابه في الرؤى بين مصر وعمان، يوحّد التفكير والاستراتيجيات بين قادة الدولتين، مشيرة إلى أنّ الملفات العربية أو الإقليمية والصراعات والأزمات على طاولة الحوار في هذه القمة.