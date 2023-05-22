سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لزيادة استثماراتنا في مصر

شدد أوكا هيروشي السفير الياباني في القاهرة، على تقوية العلاقات التجارية بين مصر واليابان وكذلك الاستثمارات اليابانية، لافتا إلى أنها أحد الامور التي أكد عليها رئيس الوزراء الياباني في منتدى الأعمال المصري الياباني أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة.

هناك توجه كبير لزيادة الاستثمارات اليابانية لمصر

وأضاف السفير الياباني في القاهرة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أنّ هناك توجها كبيرا لزيادة الاستثمارات اليابانية لمصر حيث تمت مضاعفتها في السنوات الأخيرة، ومن ضمن مجالات الاستثمار اليابانية في مصر، محطة توليد الكهرباء من الرياح، وإنشاء ميناء مخصص للسيارات بميناء بورسعيد، وهناك الكثير من الاستثمارات الجديدة مع الأخذ في الاعتبار تلك الإمكانات الهائلة المتاحة في مصر الآن مثل الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي وقناة السويس والهيدروجين الأخضر.

مصر تنتج مكونات السيارات بمستوى مرضٍ جدا

وتابع السفير الياباني: «النقطة الأهم في هذا الصدد، تلك المتعلقة بالجودة، حيث أن لدى مصر موهبة ومهارة محلية، على سبيل المثال، الشركات اليابانية تنتج السيارة ومصر تنتج مكونات السيارات بمستوى مرضٍ جدا لمعايير الجودة لدينا، وبالتالي، فإن هذا الأمر يعد أحد أهم المحاور التي نرغب في تعزيز التعاون المشترك فيها بين بلدينا».

وقال السفير الياباني في القاهرة، إنه شعر بالانبهار حين زار إحدى المدارس المصرية اليابانية، حيث وجد مناقشات للشواغل المشتركة بين البلدين، وحين زار إحدى الجامعات اليابانية في برج العرب انبهر بمستوى البحث الأكاديمي هناك.

الأعمال التجارية مهمة للأربعين عام المقبلة

وأضاف: «الأعمال التجارية مهمة خلال 40 عامًا مقبلة، ولكن التعليم مهم لـ100 عام مقبلة، ومن ثم، فإنه يسعدني أن نتعاون مع المصريين لتحسين جودة التعليم الذي يحصل عليه المصريون، وبالنسبة لجلسة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني، استمعت بها كثيرا، وكان المشاركون يتحدثون عن الهوية الإقليمية ووسائل تقوية الثقافة والنظام الذي يجب اتباعه لمعالجة تلك الأهداف، وانبهرت كثيرا بثراء الآراء وتنوع وجهات النظر التي تم التعبير عنها، وسمعت أن هذا سوف ينعكس على التشريعات والسياسات التي سيتم تبنيها وهذا أمر رائع ويتيح الفرصة لكل مصري كي يعبر عن نفسه».