«صحة الشرقية»: إجراء أول جلسة فصل بلازما بمستشفى الزقازيق العام

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة إجراء أول جلسة فصل بلازما الدم بمستشفيات الصحة بالمحافظة، من خلال جهاز الغسيل الكلوي الدائم المستمر «CRRT بريزمافليكس»، لمريض يبلغ من العمر 44 عاما، ويعاني من اضطراب في درجة الوعي وشلل رخوي، ويتلقى الخدمة الطبية بالعناية المركزة بمستشفى الزقازيق العام، وذلك في وجود أطباء العناية المركزة والكلى الصناعي والقلب، وهيئة التمريض بعناية الطوارئ، وفريق الشركة الوكيل للجهاز.

الخدمة الطبية تعد الأولى في المستشفيات

وأوضح محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة بالشرقية، أن مستشفى الزقازيق العام استلم جهاز البريزمافليكس خلال الفترة القليلة الماضية، بتكلفة تقديرية تخطت 500 ألف جنيه دعما من المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه الخدمة الطبية تعد الأولى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وإضافة قوية للمنظومة الصحية لخدمة مرضى العنايات المركزة، ويتم تقديمها لجميع المرضى مجانا سواء من خلال قرارات التأمين الصحي، أو قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تقدم هذه الخدمة خارج المستشفيات الحكومية بتكلفة باهظة الثمن.

تدريب الأطباء على جلسات فصل بلازما الدم

يأتي ذلك بعد تدريب الأطباء بالأقسام الطبية بالمستشفى على جلسات فصل بلازما الدم للمرضى، وتوفير عدد 15 كيس بلازما للمريض وفقاً لفصيلة الدم، من خلال مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومديرة إدارة بنوك الدم بالمديرية، حيث تقدم هذه الخدمة لمرضى الأمراض المناعية، وأمراض الدم المتعددة.

ويتميز جهاز بريزمافليكس CRRT بالقدرة على استخدامه لحالات القصور الكلوي الحاد المحجوزة بأقسام العنايات المركزة، أو التي تخضع لإجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، حيث يتيح عملية الغسيل الدموي ببطء شديد خلال مدة زمنية تصل إلى 24 ساعة، مما يجنب المريض حدوث أعراض جانبية خطيرة مثل التأثير على ضغط الدم وغيرها.

وفي سياق متصلن تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، وقام بمناظرة سجلات التردد على غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، مؤكدا على تسجيل جميع الحالات المترددة على الغرفة سواء أيام استقبال الحوادث أو غيرها.

كما وجه بعمل سلك على جميع النوافذ الموجودة بالطرقات والمناور بالمستشفى، موجها بإزالة باب متهالك بقسم العظام يفصل بين المرضى والمحطة التمريضية، وهو ما تم أثناء الزيارة.