مساعد وزير الصحة: مستشفى طما ستدخل الخدمة قبل نهاية يونيو 2024

قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ وزارة الصحة طلبت من وزارة المالية استثمارات تقدر بـ47 مليار جنيه في موازنة 2023 -2024 في حين خصصت تقديرات الموازنة 14.7 مليار جنيه فقط وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة موازنة وزارة الصحة.

وتسابع «سالم»: «من المطلوب مع مراعاة أن تلك التقديرات في الموازنة تمت قبل ارتفاع الأسعار».

مستشفى طما

وقال إنَّ مستشفى طما بدأ العمل فيها عام 2017 ومبانيها على 7 آلاف متر وتوقفت الخدمة إلا بنسب ضئيلة جدا والمواطن يسافر 60 كيلومترًا حتى يحصل على الخدمة الطبية من سوهاج أو أسيوط.

أضاف «سالم» أنَّ مستشفى طما يتمّ العمل بها منذ 7 سنوات ونسب التنفيذ حتى الآن 40% فقط، مطالبًا بتحديد ميعاد محدد للانتهاء منها وتشغيلها.

بدوره، أكّد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات، أنَّه في حالة وجود استثمارات أقل من الاستثمارات المطلوبة يتم تعديل الخطة مع البدء بالأولويات، موضحا أن كل الدعم المخصص من وزارتي المالية والتخطيط تم إنفاقه بالكامل.

واستكمل: «وضعنا برنامج زمني لمستشفى طما وكنا نحتاج لتغيير مقاول الأعمال المدنية، سيتم تشغيل مستشفى طما في 30 يونيو 2024، وذلك وفقًا لحجم الأعمال المتبقية وجدول الأعمال وتعهد بذلك أمام اللجنة».