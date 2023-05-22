تفاصيل لقاء سلطان عمان بالرئيس السيسي وزيارته العاصمة الإدارية (صور)

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، في قصر القبة، وأكد الرئيس اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر.

وأكد الزعيمان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصرَ وعمان في مختلف المجالات.

وعقب ذلك، توجّه السلطان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإدارية، حيث تفقد السلطان مسجد مصر الذي يعد أحد أكبر المساجد في العالم بسعة 107 آلاف مصلٍ.

كما تفقد سلطان عمان مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وتضم مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة والأوركسترا الموسيقية والمكتبات والمتاحف مثل متحف العاصمة ومتحف الفن.