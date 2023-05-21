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الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق (صور)

كتب:

محمد متولي
04:10 م | الأحد 21 مايو 2023
السلطان هيثم بن طارق

السلطان هيثم بن طارق

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمطار القاهرة الدولي، وذلك في زيارة تستغرق يومين.

 

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بقلم محمد متولي