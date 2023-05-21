الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق (صور) كتب: محمد متولي 04:10 م | الأحد 21 مايو 2023 السلطان هيثم بن طارق استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمطار القاهرة الدولي، وذلك في زيارة تستغرق يومين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى حرب 6 أكتوبر قرينة سلطان عمان تحضر حفلة تخريج دفعة شرطة نسائية في البلاد السيسي يهنئ سلطان عمان بحلول شهر رمضان المعظم الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان للتهنئة بعيد الفطر الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم سلطان عمان هيثم بن طارق مطار القاهرة الرئيس السيسي بقلم محمد متولي