بعد 12 ساعة بث مباشر.. وفاة مدون صيني على الهواء في «تحدي بايجيو»

خيمت مشاعر الصدمة على كثير من الصينيين، خلال الساعات الماضية، بعد وفاة مدون شاب عن عمر 34 عاماً، بعد مشاركته في أحد التحديات لشرب أكبر كمية من الفودكا الصينية «بايجيو»، التي تحتوي على نسبة 60% من الكحول المقطر، حيث لفظ أنفاسه بعد قليل من البث المباشر للواقعة على الإنترنت.

قيود على البث المباشر

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن وفاة المدون الشاب، أثناء البث المباشر، فتحت الباب لدعوات واسعة في الصين، لوضع قيود على البث المباشر في البلاد، مشيرةً إلى أن الشاب، ويُدعى «وانج»، تناول نحو 4 زجاجات كحول، وسط منافسة مع عدد من الأشخاص من أجل دعم المتابعين له، وتقديم هدايا.

وخسر «وانج» 3 جولات، خلال 12 ساعة هي مدة البث المباشر، فأجبره منافسوه على شرب 3 زجاجات من «البايجيو»، بعد الخسارة، وانتهى البث المباشر بعد منتصف الليل، وبعدها بساعات تم العثور على الشاب ميتاً في منزله.

العثور على الشاب ميتاً

وأقيمت الجنازة يوم السبت الماضي، وكان الأمر غريبا للأسرة التي وجدته ميتاً دون وجود أي فرصة لإسعافه، وحدث هذا على الرغم من أن تطبيق «دوين» الصيني يحظر على الأشخاص شرب المواد الكحولية أثناء البث المباشر.

وتم منع «وانج» من استخدام التطبيق في وقت سابق، ولكنه سجل عبر حسابات جديدة، مما جعله يواجه مصيره الأخير، بعد أن حصل على 44 ألف متابع.

وذكرت الصين العام الماضي أن هناك أكثر من مليار مستخدم للإنترنت على منصات تنشر الفيديوهات القصيرة، مثل تطبيق «دوين» وسط نجاح لصناعة المحتوى التي تحقق 28 مليار دولار أمريكي.

وفيات متكررة

وعلقت صحيفة «الشعب» الصينية على الحادث بانتقاد سلوكيات البث المباشر التي تخرج عن المسار الصحيح، حيث مات من قبل «يو هايلونج» في عام 2021 بعد ساعات طويلة من الأكل بشراهة، وكذلك مات «دافي» في عام 2018 بعد تناول كمية كبيرة من المشروبات الكحولية، إلى جانب زيت الطعام.