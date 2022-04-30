عاجل.. القبض على صاحبة البث المباشر في واقعة إدعاء تحرش مدرس بابنتها

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على سيدة حدائق الأهرام بعد إجراء بث مباشر على منصة «فيس بوك»، ادّعت خلاله تعرض ابنتها للتحرش على يد مدرس مادة العلوم خلال حصة درس خصوصي، وفي قسم شرطة الهرم تحرر محضرًا بحدوث مشاجرة وبعدها قررا التصالح ولم يتحدث أي شخص عن التحرش مطلقًا.

فيديو تحرش مدرس

وأوضحت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن سيدة حدائق الأهرام خرجت في فيديو على منصة «فيس بوك»، وادّعت تعرض طفلتها لـ«التحرش» من قبل المدرس، وأنه لامس جسد الفتاة مرات متكررة وأنها اكتشفت الواقعة عندما سمعت صرخات الفتاة.

إثارة البلبلة والرأي العام

وأحال العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم سيدة الهرم إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معها بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة البلبلة والرأي العام.