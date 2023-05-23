يعد دعاء القنوت في صلاة الفجر بعد الركعة الثانية، من أعظم العبادات التي أمرنا بها المولى عز وجل ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- وجاء الأمر به عاما ليشمل كل هيئاته في الصلاة وخارجها، بالسر والجهر وبشكل فردي أو في جماعة، ودعاء القنوت فى صلاة الفجر محبب في 3 مواضع متفق عليها، وهي صلاة الفجر وصلاة الوتر وفي حال النوازل.

دعاء القنوت فى صلاة الفجر ورأي الشافعية

ذهب الأئمة الشافعيّة، إلى أن دعاء القنوت في صلاة الفجر سنة مؤكّدة عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- والمشهور عند المالكيّة أنّ قنوت الفجر مستحب وفضيلةٌ، واستندوا إلى ما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- حيث قال: (ما زالَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- يقنتُ في الفجرِ حتَّى فارقَ الدُّنيا).

وتتأكّد مشروعيّته في المذهب الشافعيّ، إلى الحدّ الذي ألزموا فيه تارك قنوت الفجر بسجود السّهو، سواء تركه عمدًا أو سهوًا، وخالف الشافعيّة والمالكيّة في رأيهم الحنفيّة والحنابلة وقالوا بأنّ حكم مشروعيّته قد نُسخ بترك النبيّ له.

نص دعاء القنوت فى صلاة الفجر

وينص دعاء القنوت فى صلاة الفجر بعد الركعة الثانية على التالي: «اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيِّمُ السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق.. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك» وفقا لدار الإفتاء وكتب التراث الإسلامي.