مشهد إنساني لطبيب كويتي ينقذ طفلة من الموت يثير إعجاب الملايين (فيديو)

دخلت مع والدها إلى أحد المحال التجارية، في محافظة أربد الأردنية، لشراء احتياجات، فكانت ستخرج جثة هامدة لولا العناية الإلهية، وتدخل أحد الأشخاص المتواجدين بداخل المحل.

قصة بطولية وإنسانية، سطرها أحد الأطباء الكويتيين، من حديثي التخرج في محافظة إربد الواقعة شمال الأردن، ووثقتها مقاطع فيديو، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الطفلة تبتلع غطاء زجاجة مياه

وأظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ طبيب كويتي يدعى يعقوب العصيمي، لطفلة أردنية من الاختناق بعد ابتلاعها غطاء زجاجة مياه في أحد المحال التجارية الذي تصادف وجود الطبيب بداخله.

الحمدلله الذي سخرني لانقاذ الطفله

باللحظات الحرجه ..

هذه اللحظه والله تساوي كل تعب السنوات والدراسه ..



وبهذا اعلن

بحمدلله تعالى وفضله تخرجي من

جامعه العلوم والتكنولوجيا الاردنيه

وحصولي على درجه البكالوريوس

تخصص دكتور في الطب والجراحه



ورسمياً

د. يعقوب محمد صليبي العصيمي pic.twitter.com/IQXxTBNY7s — د. يعقوب العصيمي (@dr_y38ob) May 22, 2023

الطبيب الكويتي تخرج قبل الحادث بيومين

وتخرج الطبيب الكويتي يعقوب العصيمي، قبل يومين فقط وكان يجهز للعودة إلى بلاده، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت العناية الإلهية في المقام الأول، ثم حسن الفطنة من جانب الطبيب يعقوب العصيمي، وتدخله السريع، بتقديمه الإسعافات الأولية للطفلة الأردنية، للفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة داخل المحل التجاري، وخرجت من داخل المحل جثة هامدة.

وعن ما قام به الطبيب الكويتي تجاه الطفلة الأردنية، وإنقاذه حياتها، رغم أنه حديث التخرج، قال الدكتور يعقوب العصيمي، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن اللحظة والله تساوي كل تعب السنوات والدراسة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف الطبيب الكويتي، يعقوب العصيمي، إن الموقف كان صعبا على الطفلة الأردنية ووالدها الذي لم يتوقف عن البكاء حتى بعد إنقاذها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأعلن العصيمي، تخرجه من جامعة «العلوم والتكنولوجيا» الأردنية وحصوله على درجه البكالوريوس في الطب والجراحة.