الكويت ترسل 10 أطنان مواد إغاثية ومستلزمات طبية إلى السودان

أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية، متجهة إلى السودان، وتعد الحادية عشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك، وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والخيام.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية الكويتية، يوسف المعراج، في تصريح اليوم، عقب إقلاع الطائرة، إنّ هذه المساعدات تأتي في إطار التضامن مع الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من حدة أوضاعه الصحية والإغاثية الراهنة في سياق سلسلة عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها دولة الكويت لدعم الدول الشقيقة والصديقة في المجال الصحي والإغاثي.

وأضاف المعراج أنّ الهلال الأحمر الكويتي أوصل عبر القوة الجوية 110 أطنان من المواد الطبية والإغاثية والخيام إلى الأشقاء في السودان، مشيرا في هذا الشأن إلى التنسيق المباشر مع وزارة الصحة السودانية والهلال الأحمر السوداني.

يذكر أنّ مجلس الوزراء الكويتي، قرر بناء على توجيهات القيادة السياسية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.