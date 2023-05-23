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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

كتب:

أ ش أ
09:54 ص | الثلاثاء 23 مايو 2023
اعتقال فلسطيني

اعتقال فلسطيني

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين، من أنحاء مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

قوات الاحتلال تداهم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية وتعتقل شيخ كبير

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنَّ قوات  الاحتلال اعتقلت 3 شبان من مُحافظة «بيت لحم» جنوب الضفة الغربية بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال 3 آخرين، أحدهم مسن، من «رام الله» و«بيرزيت»، بوسط الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أنَّه جرى اعتقال شابين خلال اقتحام الاحتلال لبلدة «قباطية» في جنين، وشاب آخر من «نابلس» شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه تم اعتقال شاب من بلدة العوجا في محافظة أريحا شرق الضفة.

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