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قاضي قضاة فلسطين: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة شعبنا

كتب:

أ ش أ
01:53 م | الإثنين 22 مايو 2023
جرائم الاحتلال الإسرائيلي

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، الذي من حقه الدفاع عن نفسه ووطنه بكل الوسائل الممكنة.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، في بيان اليوم الاثنين، أن مقاومة المحتل حق مشروع كفلته القوانين الدولية والإنسانية كافة، وأن الشعب الفلسطيني يقاوم المحتل بصدور عارية وبإرادة وعزيمة لا تلينان.

المجتمع الدولي لن يحرك ساكنا تجاه حماية الفلسطينيين

وشدد على أن الاحتلال يرتكب الجرائم لإدراكه أن المجتمع الدولي لن يحرك ساكنا تجاه حماية الفلسطينيين، ما جعل دولة الاحتلال تشعر كأنها دولة فوق القانون وفوق العقاب.

وأضاف «الهباش»، أن الشعب الفلسطيني سيبقى في أرضه، ولن يرحل عنها مهما بلغت جرائم الاحتلال ومهما كانت التضحيات، داعيا الفلسطينيين إلى التمسك بالوحدة والترابط والتكاتف أمام آلة الإجرام الإسرائيلية وبطش الاحتلال، الذي لا يفرق بين فلسطيني وآخر، ولا بين مدينة وأخرى، فكل فلسطيني في نظر الاحتلال هدف للقتل، معربا عن تعازيه الحارة لذوي الشهداء وأمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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