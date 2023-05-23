وزير المالية: اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية حدث كبير تستضيفه مصر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر حدث كبير للقارة الإفريقية، فالبنك الأفريقي يعتبر البنك الدولي ولكن لدول القارة الأفريقية، وبالتالي لديه محفظة كبيرة لمصر، ومصر من المساهمين في البنك، ووجود هذا الحدث والكم من الضيوف رسالة مهمة، والبنك داعم قوي لمصر في مشروعات وتمويلات عديدة، حيث أصدر ضمانة بحوالي 345 مليون دولار لإصدار باندا بالأسواق الصينية لأول مرة بالقارة، خصوصا وأن العملة لن تكون دولار ولكن ستكون باليوان.

«المالية»: نهدف إلى التنويع بين الأسواق والعملات والمستثمرين

وأضاف وزير المالية خلال حديثه على هامش حفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر، أن وزارة المالية تهدف للتنويع بين الأسواق والعملات والمستثمرين، وتنويع المصادر مستهدف والعالم كله يتجه لهذا الإتجاه، والجميع أصبح لديه استعداد للتعامل بالعملات المختلفة، مشيرا إلى أنه قبل الأزمات الحالية كانت القارة الأفريقية لديها معدلات نمو من أعلى المعدلات بالعالم، وكانت تدخل بعمليات تنمية ضخمة جدا ولم يكن لديها ما يتعلق بخطر الغذاء والطاقة والتمويل.

وتابع وزير المالية أنه مع أزمة كورونا وما بعد أزمة كورونا معظم الدول الأفريقية تحت ضغط تأمين الغذاء والطاقة والتمويل، وأصبحت العملية تركز على التنمية والمشروعات الضخمة، خصوصا وأن القارة الإفريقية تحتاج لتمويل ضخم جدا في البنية التحتية، ومع الأزمات الضخمة الأمر أصبح صعب، ما أثر على خلق فرص العمل، وبنك التنمية الأفريقية هو لاعب أساسي ومهم جدا بتمويل التنمية بالقارة الأفريقية وهناك اهتمام من رؤساء الدول بما يقوم به البنك بهذا المجال.

معيط: التحول الأخضر مستقبله غير معروف

واستكمل وزير المالية أنه في ظل الحرب الدائرة تجعل مستقبل العالم مجهول، مشيرا إلى أن التحول الأخضر مستقبله غير معروف وسط الاهتمام بتوفير الاحتياجات الأساسية وتأمين الطاقة والغذاء وخلق فرص عمل، فتمكين بنوك التنمية العالمية من الأموال للتمويل الميسر للدول التي تحتاج للتمويل.