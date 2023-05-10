«معيط»: إدراج 4.2 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتعيين 70 ألف موظف

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه جرى إدراج مخصصات مالية قدرها 4.2 مليار جنيه في الموازنة العامة 2023-2024، تتعلق بالتعيينات الجديدة لنحو 70 ألف وظيفة جديدة.

تعيين 30 ألف معلم

أضاف «معيط» في كلمته أمام لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أن من التعيينات الجديدة 30 ألف معلم في وزارة التربية والتعليم، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين 150 ألف معلم جديد على مدار خمس سنوات.

10 آلاف وظيفة جديدة

وقال وزير المالية، إنه سيجري تطبيق التكليف وفقا لقانون المهن الطبية لنحو 30 ألفا في وزارة الصحة سواء بالنسبة للأطباء والصيادلة ومهن أخرى، إضافة إلى 10 آلاف وظيفة جديدة بالجهات الأخرى في الدولة طبقا للاحتياجات الفعلية لها مثل ما حدث مسبقا بتعيين 2000 موظف بالضرائب و1000 بالجمارك.