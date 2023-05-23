سكرتير مجموعة بنك التنمية الأفريقي يشكر محافظ جنوب سيناء على الاستضافة

وجه السكرتير العام لمجموعة بنك التنمية الأفريقي فينسنت نيمهيل، الشكر لمحافظ جنوب سيناء على الاستعدادات التي قام بها لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال كلمة السكرتير العام لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بحفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر.