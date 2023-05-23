السيسي: الاضطرابات العالمية انعكست بقوة على الاقتصاديات النامية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشهد الحالي من الاضطرابات في العالم، انعكس بشكل أكثر قوة على الاقتصاديات النامية بالعالم، وعلى رأسها اقتصاديات دول القارة الأفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة؛ مما يتطلب أفكارا غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا خصوصا بمجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، ويكفي في هذا الصدد الإشارة لحجم الاحتياجات التمويلية لدول القارة الأفريقية طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقية.

144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر، أنه على سبيل المثال هناك 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19، و108 مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات ورفع كفاءة البنية التحتية، وهنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الأفريقي؛ لتوفير الحلول الملائمة لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر.