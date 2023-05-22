محمد الزهار : السيسي أول رئيس يهتم برسم الهوية الوطنية الحديثة لمصر

قال الدكتور محمد الزهار، أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، إن جميع الرؤساء السابقين لمصر لم يهتموا برسم الهوية الوطنية الحديثة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يهتم برسم الهوية الوطنية الحديثة الاعتبارية، مع الحفاظ على التراث، وهذا مسؤولية وعبء كبير.

اللغة العربية ليست لغة تخاطب فقط

وتابع «الزهار»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن انبهار البعض بالمنهج والنتاج الغربي للعلم، بعدهم بشكل كبير عن اللغة العربية، مشيرًا إلى أن اللغة العربية ليست لغة تخاطب فحسب، ولكنها تحتوي على فكر ووعاء ثقافي للدولة المصرية.

ولفت إلى أن الحفاظ على اللغة العربية ضروري للحفاظ على القومية العربية، وإذا اندثرت اللغة العربية، فلن يكون هناك رابط بين الدول العربية، مشددًا على ضرورة فرض اللغة العربية بشكل إلزامي على المدارس الدولية؛ لكي يتعلم الطلاب المفردات العربية الصحيحة.

فرض اللغة العربية بجانب اللغات الأجنبية

وشدد على ضرورة فرض اللغة العربية بجانب اللغات الأجنبية، وعدم إغفال وضعها على اللافتات، خاصة أنها تحمل الكثير من المعاني غير الموجود في اللغات الأخرى، مشيرًا إلى أن الدراما التركية تعمل على تعظيم الشأن التركي، وكذلك الدراما الهندية، من خلال تصوير الكثير من المنازل الحديثة وخلافه، وفي مصر هناك بعض الأعمال الدرامية غير المقبول أن تظهر في الخارج.